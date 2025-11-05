نبض خبر
هشدار ارتشبد آمریکایی درباره حمله آمریکا به ایران: عرب نیستند!
ارتشبد فرانک مکنزی، فرمانده پیشین سنتکام با بیان اینکه «ما هرگز ایران را آنگونه که باید، نشناختهایم» تاکید کرد: «ایرانیها عرب نیستند. ایرانیان تاریخی پرافتخار و غروری کهن دارند.». او درباره نتایج حمله به ایران گفت: «ایران ضربه میخورد اما همیشه دوباره برمیخیزد، برای درک این مطلب به جنگ ایران و عراق مراجعه و آن را بررسی کنید...» این ژنرال چهار ستاره هشدار داد: »وظیفه ما نابودی ایران نیست، بلکه یاد گرفتنِ چگونگیِ تعامل با قدرتی است که...» روایت ژنرال مکنزی را از شرایط کنونی و اوضاع ایران را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
