هشدار ارتشبد آمریکایی درباره حمله آمریکا به ایران!

ارتشبد فرانک مکنزی، فرمانده پیشین سنتکام با بیان اینکه «ما هرگز ایران را آن‌گونه که باید، نشناخته‌ایم» تاکید کرد: «ایرانی‌ها عرب نیستند. ایرانیان تاریخی پرافتخار و غروری کهن دارند.». او درباره نتایج حمله به ایران گفت: «ایران ضربه می‌خورد اما همیشه دوباره برمی‌خیزد، برای درک این مطلب به جنگ ایران و عراق مراجعه و آن را بررسی کنید...» این ژنرال چهار ستاره هشدار داد: »وظیفه ما نابودی ایران نیست، بلکه یاد گرفتنِ چگونگیِ تعامل با قدرتی است که...» روایت ژنرال مکنزی را از شرایط کنونی و اوضاع ایران را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.