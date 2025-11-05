En
این عامل مانع از حمله دوباره اسرائیل به ایران شده
نبض خبر

هشدار ارتشبد آمریکایی درباره حمله آمریکا به ایران!

ارتشبد فرانک مکنزی، فرمانده پیشین سنتکام با بیان اینکه «ما هرگز ایران را آن‌گونه که باید، نشناخته‌ایم» تاکید کرد: «ایرانی‌ها عرب نیستند. ایرانیان تاریخی پرافتخار و غروری کهن دارند.». او درباره نتایج حمله به ایران گفت: «ایران ضربه می‌خورد اما همیشه دوباره برمی‌خیزد، برای درک این مطلب به جنگ ایران و عراق مراجعه و آن را بررسی کنید...» این ژنرال چهار ستاره هشدار داد: »وظیفه ما نابودی ایران نیست، بلکه یاد گرفتنِ چگونگیِ تعامل با قدرتی است که...» روایت ژنرال مکنزی را از شرایط کنونی و اوضاع ایران را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
