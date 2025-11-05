مجتبی زارعی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به جنجال سوپرانقلابی‌ها در مجلس گفت: «برخی در برابر اعتراضات عقلی ما می‌گویند می‌خواهید مجلس خفه شود یا برخی دیگر می‌گویند اطلاعاتمان را برای افشا، دستگاه‌ها تامین می‌کنند. خیر. ما نمی‌گوییم خفه شوید. ما می‌گوییم جمهوری اسلامی 46 ساله شد. جمهوری اسلامی ساختار است نه جنبش. جلوی نفس این جوان رعنا را نگیرید. جمهوری اسلامی ساختار است، نه پارتیزان، نه رابین هود و نه دن کیشوت. به قول حاج کاظم آژانس شیشه ای، دود موتورهای صوتی افشاگرانه شما جمهوری اسلامی را خفه کرده است.» این بخش را می‌بینید و می‌شنوید.