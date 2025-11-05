سوت
مصاحبه جنجالی رونالدو: آغازی بر پایان CR7 + زیرنویس
مصاحبه کریستیانو رونالدو با پیرس مورگان خبرنگار سرشناس و دوست صمیمی فوق ستاره پرتغالی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. ستاره میلیاردر فوتبال در فرازهایی از این مصاحبه میگوید: «تنها با اشتیاق میتوان عمر فوتبالی طولانی داشت و من هنوز اشتیاق دارم. میخواهم تا زمانی که پاهایم اجازه دهند ادامه دهم... خداحافظی؟ بله، شاید زودتر از موعد باشد!... وین رونی میگوید که از تو متنفر نیست اما مسی بهتر تو است؟ مشکلی ندارم و موافق هم نیستم. نمیخواهم متواضع باشم... رکوردها؟ اعداد هستند که دنبالم میآیند، نه من... میلیاردر بودن؟ نه، درست نیست، من چند سال پیش میلیاردر شدم...» تیزر این برنامه را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سوت کریستیانو رونالدو ویدیو پیرس مورگان
اخبار مرتبط