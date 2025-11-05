En
نطق آتشین اولین رئیس جمهور شیعه آمریکا!
تعداد بازدید : 214
کد خبر:۱۳۳۸۴۴۳
812 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!

سعید جلیلی در دانشگاه علامه نسبت به اقلیت خواندنش عصبی شد و گفت: «تا حرف می‌زنی می‌گویند حرف نزنید چون پنج درصدی هستی.» این بخش از اظهارات جلیلی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر سعید جلیلی ویدیو فیلم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
3
26
پاسخ
5 درصدی نه 4 درصدی هستی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
به اکثریت نیست!! بّل اکثَرُهُم لا یَعقِلون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
2
17
پاسخ
5 درصد باید به اندازه 5 درصد حرف بزند نه برعکس.دقیقا بر عکس شده
الان 95 درصد ساکت هستند. همون 5 درصد جلیلی کشور را قبضه کردند
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
2
15
پاسخ
جلیلی چه دلش بخواد و چه دلش نخواد جز جماعت ۴ درصدی هاست که کشور رو قبضه کردن و ول کن هم نیستند
ارش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
2
15
پاسخ
با درود
تبعات عمل حضرتعالی را برای کشور همه دیدیم ، دیگر نیازی به حرف زدن ندارید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
2
11
پاسخ
چرا 3 درصد اضافه کردی آقای جلیلی.
صمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
6
4
پاسخ
البته این بابا ازیک جهت حق دارد چون مسعودخان هم حداکثرش 5 درصدی است چون به واقعیت قضیه نگاه کنیم سعیدومسعود هردو درکلیت تفاوت اساسی ندارند همانگونه که محمود هم تفاوت اساسی با مسعودندارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
انصافا محمودفعلی با محمود دهه80 زمین تا آسمان فرق کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
1
15
پاسخ
نیستی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
2
10
پاسخ
حاجی جون رئیسجمهورفعلی پیروزی خودرا مدیدن جنابعالی است.پزشکیان هیچ جذابیتی برای مردم ندارد بنده خدا خودش هم قبول داره . ولی مردم از ترس جنابعالی به ایشون رای دادند
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
8
پاسخ
تابی عزیز همین سایت یک نظر ستجی بزار تا معلوم بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
10
پاسخ
خوب شد خودت گفتی
