نبض خبر
سعید جلیلی: تا حرف میزنی میگویند چون 5 درصدی هستی!
سعید جلیلی در دانشگاه علامه نسبت به اقلیت خواندنش عصبی شد و گفت: «تا حرف میزنی میگویند حرف نزنید چون پنج درصدی هستی.» این بخش از اظهارات جلیلی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر سعید جلیلی ویدیو فیلم
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۲
5 درصدی نه 4 درصدی هستی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
5 درصد باید به اندازه 5 درصد حرف بزند نه برعکس.دقیقا بر عکس شده
الان 95 درصد ساکت هستند. همون 5 درصد جلیلی کشور را قبضه کردند
الان 95 درصد ساکت هستند. همون 5 درصد جلیلی کشور را قبضه کردند
جلیلی چه دلش بخواد و چه دلش نخواد جز جماعت ۴ درصدی هاست که کشور رو قبضه کردن و ول کن هم نیستند
با درود
تبعات عمل حضرتعالی را برای کشور همه دیدیم ، دیگر نیازی به حرف زدن ندارید.
تبعات عمل حضرتعالی را برای کشور همه دیدیم ، دیگر نیازی به حرف زدن ندارید.
البته این بابا ازیک جهت حق دارد چون مسعودخان هم حداکثرش 5 درصدی است چون به واقعیت قضیه نگاه کنیم سعیدومسعود هردو درکلیت تفاوت اساسی ندارند همانگونه که محمود هم تفاوت اساسی با مسعودندارد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
حاجی جون رئیسجمهورفعلی پیروزی خودرا مدیدن جنابعالی است.پزشکیان هیچ جذابیتی برای مردم ندارد بنده خدا خودش هم قبول داره . ولی مردم از ترس جنابعالی به ایشون رای دادند