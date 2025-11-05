En
حرف‌های قاطع رئیس پلیس با سارق گوشواره زنان
تعداد بازدید : 4540
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۸۴۴۰
6544 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

ویدیوی وحشتناکی که از امیر تتلو وایرال شد

ویدیویی از امیرحسین مقصودلو مشهور به امیر تتلو در اینستاگرام وایرال شده که ظاهراً خودش ضبط کرده است. در این ویدیو تتلو با سه زن برهنه در بستر است و می‌گوید: «به این می‌گویند هشت پا!» برخی با توجه به این سوابق سیاه تتلو خواسته‌اند تا هرچند او اعدام نشود اما سالهای باقی مانده عمرش را دست‌کم در یک مراکز نگهداری بیماران روانی بستری شود و جامعه از وجودش در امان بماند. با توجه به وضعیت فیلم، این تصاویر محو شده اما همچنان برای اشخاص زیر 18 سال مناسب نیست.
برچسب‌ها:
نبض خبر امیرحسین مقصودلو امیر تتلو فورسام
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۶
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
3
18
پاسخ
این ادم هیچ وقت قبولش نداشتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
5
34
پاسخ
واقعا فاسد و مفسد فی الارض یعنی چی؟! جز این هست...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
9
56
پاسخ
همونه که رسایی باهاش عکس یادگاری گرفت و رائفی پور به ایمانش غبطه خورد!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
2
29
پاسخ
حضور این آدمها در جامعه برای افراد سالم جامعه ایجاد ناامنی میکند . عدم مجازات ایشان امنیت جامعه را مخدوش میکند
فردین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
0
13
پاسخ
واقعا خیلی دم دستی و حتی مسخره است قانونی که امثال تتلو هر فسادی انجام بدهند بعد که گیر می افتند صحبت از توبه و شرعیات بکنندوبهشون کلیم ارفاق بشه اومصداق بارزمفسدفی الارض هست حتی اگر اعدام هم نشه کفش سی سال زندانی داره...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
2
17
پاسخ
انصافا حقش اعدام نبود اعدام برای این موجود کم بود.
