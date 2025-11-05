نبض خبر
ویدیویی مستهجنی که از امیر تتلو وایرال شد +18
ویدیویی از امیرحسین مقصودلو مشهور به امیر تتلو در اینستاگرام وایرال شده که ظاهراً خودش ضبط کرده است. در این ویدیو تتلو با سه زن برهنه در بستر است و میگوید: «به این میگویند هشت پا!» برخی با توجه به این سوابق سیاه تتلو خواستهاند تا هرچند او اعدام نشود اما سالهای باقی مانده عمرش را دستکم در یک مراکز نگهداری بیماران روانی بستری شود و جامعه از وجودش در امان بماند. با توجه به وضعیت فیلم، این تصاویر محو شده اما همچنان برای اشخاص زیر 18 سال مناسب نیست.
برچسبها:نبض خبر امیرحسین مقصودلو امیر تتلو فورسام
همونه که رسایی باهاش عکس یادگاری گرفت و رائفی پور به ایمانش غبطه خورد!