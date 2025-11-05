عکس: زهران ممدانی شهردار نیویورک شد.

زهران ممدانی اولین شهردار مسلمان نیویورک است که در انتخابات شهرداری‌ها پیروز شد. ممدانی سیاستمدار مترقی و از چهره‌های شاخص جناح چپ حزب دموکرات در ایالات متحده آمریکا، اصالتاً از خانواده‌ای مهاجر و هندی‌تبار است.برخی منابع نوشته اند: پدر ممدانی از جامعهٔ خوجا اهل گجراتِ هند است که عمدتاً از مسلمانان شیعه دوازده‌امامی هستند. مادر او نیز از خانواده‌ای هندو در ایالت پنجاب هند است.