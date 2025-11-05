میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۸۴۳۳
بازدید: ۳۸۰
نظرات: ۲

عکس: زهران ممدانی شهردار نیویورک شد.

زهران ممدانی اولین شهردار مسلمان نیویورک است که در انتخابات شهرداری‌ها پیروز شد. ممدانی سیاستمدار مترقی و از چهره‌های شاخص جناح چپ حزب دموکرات در ایالات متحده آمریکا، اصالتاً از خانواده‌ای مهاجر و هندی‌تبار است.برخی منابع نوشته اند: پدر ممدانی از جامعهٔ خوجا اهل گجراتِ هند است که عمدتاً از مسلمانان شیعه دوازده‌امامی هستند. مادر او نیز از خانواده‌ای هندو در ایالت پنجاب هند است.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
ناشناس
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۹
او به هر حال بک امریکایی است و از منافع امریکا دفاع می کند خوشحال نباشید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۰
مسلمان و شیعه واقعی هرگز نباید دنبال پست و مقام باشد مخصوصا در کشور شیطانی آمریکا
