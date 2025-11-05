سوت
زیدان در نقش جهان اصفهان به زمین فوتبال بازگشت!
در دیدار سپاهان برابر آخال، آریا یوسفی یکی از پرحاشیهترین چهرههای میدان بود؛ بازیکنی که بهجای تمرکز بر جریان بازی، چند صحنه بحثبرانگیز رقم زد و نزدیک بود تیمش را در موقعیتی بحرانی قرار دهد. در یکی از صحنهها، برخورد فیزیکی یوسفی با بازیکن آخال رنگ و بوی حرکت غیرورزشی داشت؛ داور میتوانست در همان لحظه او را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کند. یوسفی در ادامه ظاهراً برای عذرخواهی نزدیک شد، اما بلافاصله رفتاری دیگر انجام داد که بار دیگر جنجالبرانگیز شد و تعجب بازیکنان و تماشاگران را برانگیخت. این صحنه برای بسیاری از هواداران، یادآور حرکت معروف زینالدین زیدان در فینال جام جهانی 2006 بود.
برچسبها:سوت کله زدن ویدیو آریا یوسفی