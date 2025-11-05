نبض خبر
ادعای بزرگ: انتصابها با لابی با این آقازاده انجام میشود!
جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس در مصاحبهای مدعی شد: «دولت توسط رئیسجمهور و معاون اول بطور کامل رها شده و هیچ انسجام و حرف مشترکی میان وزرا نیست... معاون اول کاملا ناکارآمد است و توان مدیریت هیئت دولت را ندارد... انتصابات در دولت بر اساس شایستگی نیست و هرکس به پسر آقای (ایکس) و برخی دیگر نزدیکتر باشد حکم مدیریت میگیرد... برخی از آقازادهها پشت درهای بسته و در ویلاها لابی میکنند و افرادی را در دولت منصوب میکنند...» اظهارات رشیدی کوچی را میبینید و میشنوید.
