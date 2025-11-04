نبض خبر
طعنه سنگین علی ضیا بابت فیلم عروسی دختر شمخانی
علی ضیا در بخشی از برنامه اخیرش درباره پرونده قتل میترا استاد به دست نجفی شهردار پیشین تهران، گریز به زندگی دورویانه در ایران زد و گفت: «پشت میز مینشینند و میگویند الی و بل و جیمبل. تا به خلوت میروند فیلم عروسیها درمیآد. (به خاطر) فیلم عروسی محمود شهریاری زندگیاش را از دست می ده اما ایشان در سمتش میماند» سپس بحث سفر تفریحی شهرام دبیری معاون امورمجلس مسعود پزشکیان در فروردین امسال به قطب جنوب اشاره شد که منجر به استعفایش شد و به ریشههای این اوضاع اشاره شد. این بخش را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر حمیدرضا گودرزی ویدیو فیلم شهرام دبیری علی شمخانی عروسی دو رویی نفاق عدالت
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱