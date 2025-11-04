لحظه به لحظه قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی

محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران و وزیر آموزش و پرورش پیشین در 7 خرداد 1398 همسرش میترا استاد که پس از دوره‌ای عقد موقت، مجبور شده بود به عقد دائم در بیاورد را در حمام از پای درآورد. به اعتقاد قضات دیوان عالی کشور به عمد به همسرش شلیک کرده بود و این قتل عمد بود اما وکیلش و برخی شعب دادگاه بر روی نظریه قتل شبه عمد (قتل بدون برنامه ریزی) تاکید می‌کردند. نجفی که با پرداخت مبلغ سنگینی از خانواده مقتول رضایت گرفت، پس از 4 سال با عفو آزاد شد. حالا حمیدرضا گودرزی قاضی پیشین و وکیل نجفی در این پرونده لحظه به لحظه قتل، علل وقوعش، حواشی دادگاهش و جزئیات دیگر از جمله فرآیند رضایت گرفتن و همچنین نحوه رسیدگی به پرونده و برخورد با نجفی در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه را تشریح کرد که به همراه تصاویری از بازسازی صحنه جنایت که در دادگاه پخش شد و دو عکس از حمامی که در آن جنایت انجام شد را می‌بینید.