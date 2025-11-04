نبض خبر
حرکت شگفت انگیز یک جوان ایرانی با فریزبی
فریزبی | Frisbee یا بشقابپرنده نوعی وسیله بازی است که از یک صفحه مدوّر لبهدار به قطر 20 الی 25 سانتیمتر و وزن آن بین 170 تا 175 گرم درست شده است. از این وسیله برای تفریح و ورزش رقابتی استفاده میشود. نحوه بازی به این صورت است که صفحه را به آسمان پرتاب میکنند و آن را میگیرند. فکر طراحی این صفحه مدور پلاستیکی در سالهای دهه 1950 به فکر والتر فردریک موریسن رسید- سالهایی که با لو، دختری که بعدها به همسری او در آمد، در ساحل کالیفرنیا با یک تابه کوچک کیکپزی بازی میکردند. او اسم وسیلهای را که ساخته بود صفحه پلوتو گذاشت و آن را در بازارهای محلی میفروخت. این وسیله به سرعت، محبوب بچهها و بزرگترها شد تا سرانجام موریسن در سال 1957 حقوق این اسباب بازی را به شرکت کالیفرنیایی «وام- او» فروخت. این شرکت متوجه شد که بیشتر نوجوانها به این وسیله فریزبی Frisbie میگویند که در آن زمان نام یک شیرینی پای معروف بود. شرکت «وام-او» هم این وسیله را با اندکی تغییر، فریزبی Frisbee نام گذاشت تا با اسم آن نوع شیرینی کمی متفاوت باشد. ویدیویی از یک جوان ایرانی در فضای بین المللی وایرال شده که حرکتی فوق العاده با فریزبی انجام میدهد. این ویدیو را در تابناک میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط