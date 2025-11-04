نبض خبر
بابک زنجانی فرعون داخلی است، بدهیاش را نداده و تلگرام را هم گرفته!
امیرحسین ثابتی چهره نزدیک به سعید جلیلی فاش کرد بابک زنجانی هنوز بدهی چند میلیارد دلاریاش را پرداخته نکرده و باز هم دو ماه دیگر مهلت گرفته و میخواهد در عوض بدهی میلیارد دلاریاش رمزارزهای ناشناخته بدهد. این نماینده مجلس از قوه قضاییه خواست اگر این دو ماه بدهی پرداخت نشد، با زنجانی برخورد کنند و دوباره به او مهلت جدید ندهد. ثابتی زنجانی را مصداق فرعونهای داخلی خواند و از معامله رفع فیلتر تلگرام و حضور بابک زنجانی در این معامله به عنوان طرف مالی تلگرام در ایران پرده برداشت! روایت ثابتی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر بابک زنجانی ویدیو امیرحسین ثابتی فیلم
اخبار مرتبط