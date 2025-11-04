En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
افشاگری درباره بدهی 500000 میلیاردی بانک آینده
تعداد بازدید : 63
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۸۲۶۷
کد خبر:۱۳۳۸۲۶۷
519 بازدید
نبض خبر

بابک زنجانی فرعون داخلی است، بدهی‌اش را نداده و تلگرام را هم گرفته!

امیرحسین ثابتی چهره نزدیک به سعید جلیلی فاش کرد بابک زنجانی هنوز بدهی چند میلیارد دلاری‌اش را پرداخته نکرده و باز هم دو ماه دیگر مهلت گرفته و می‌خواهد در عوض بدهی میلیارد دلاری‌اش رمزارزهای ناشناخته بدهد. این نماینده مجلس از قوه قضاییه خواست اگر این دو ماه بدهی پرداخت نشد، با زنجانی برخورد کنند و دوباره به او مهلت جدید ندهد. ثابتی زنجانی را مصداق فرعون‌‎‌های داخلی خواند و از معامله رفع فیلتر تلگرام و حضور بابک زنجانی در این معامله به عنوان طرف مالی تلگرام در ایران پرده برداشت! روایت ثابتی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر بابک زنجانی ویدیو امیرحسین ثابتی فیلم
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
بابک زنجانی اصلا بانکی در مالزی نداشت که پول‌ها در آن بلاک شود!
بابک زنجانی با زنان نیمه‌برهنه در موزیک ویدیوی بهزاد لیتو
پشت ويترين بابک زنجاني چه خبر است؟
رقص بابک زنجانی پس از خرج کردن پول‌های ایران
بدهی بابک زنجانی چقدر است؟
تاکتیک بابک زنجانی برای پیچاندن 2 میلیارد یورو بدهی‌اش
خانه ادعایی بابک زنجانی در جماران
رونمایی از تاکسی برقی بابک زنجانی
رونمایی از کاسبی بابک زنجانی؛ او از دولت طلبکار است!
ویدیویی که پس از عفو بابک زنجانی پربازدید شد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟