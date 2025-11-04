تسویه حساب صداوسیما با ناطق نوری را ببییند

پس از آنکه علی اکبر ناطق نوری اخیراً در مصاحبه‌ای اشغال سفارت آمریکا را اشتباه بزرگ خواند، شبکه خبر در اقدامی غیرمعمول قبل از خبر ساعت 14 امروز سه شنبه، سخنرانی ناطق نوری در مراسم 13 آبان سال 1372 علیه رابطه با آمریکا را پخش کرد. ناطق نوری در آن زمان رئیس مجلس بود و با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی تابوی بحث درباره مذاکره با آمریکا در حال شکستن بود. این ویدیو که به زعم برخی کاربران تسویه حساب صداوسیمای جلیلی با ناطق نوری بوده را ببینید.