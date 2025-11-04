میلی صفحه خبر لوگو بالا
جدیدترین اخبار
کد خبر: ۱۳۳۸۲۵۴
بازدید: ۱۶۱

عکس: راهپیمایی گرامیداشت روز ۱۳ آبان - تهران

راهپیمایی روز ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» امروز (سه‌شنبه) همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها از ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین تهران به سمت لانه جاسوسی و محل برگزاری مراسم در خیابان طالقانی برگزار شد.

برچسب‌ها:
عکس خبری لانه جاسوسی 13آبان
