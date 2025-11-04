عکس: نشست بررسی راهکارهای بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان های مرزی

نشست تخصصی بررسی راهکارهای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی استان های مرزی،با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از استانداران در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.