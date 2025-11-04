نبض خبر
مسئولین مثل کلاهبردارها از ما هم حمایت کنند!
یک سارق سابقهدار که با استفاده از مرخصی درمانی از زندان آزاد شده بود، در مدت کوتاهی بیش از 90 فقره سرقت در سه استان کشور انجام داد و در نهایت در عملیات تعقیب و گریز در قم دستگیر شد و خواسته عجیبی مطرح کرد. این دزد که از محل سرقتها ثروت قابلتوجهی بهدست آورده بود، از مأموران درخواست کرد تا مثل کلاهبرداران از او حمایت کنند! اظهارات این مجری را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر کلاهبردار سارق خودرو ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱