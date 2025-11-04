مسئولین مثل کلاهبردارها از ما هم حمایت کنند!

یک سارق سابقه‌دار که با استفاده از مرخصی درمانی از زندان آزاد شده بود، در مدت کوتاهی بیش از 90 فقره سرقت در سه استان کشور انجام داد و در نهایت در عملیات تعقیب و گریز در قم دستگیر شد و خواسته عجیبی مطرح کرد. این دزد که از محل سرقت‌ها ثروت قابل‌توجهی به‌دست آورده بود، از مأموران درخواست کرد تا مثل کلاهبرداران از او حمایت کنند! اظهارات این مجری را می‌بینید و می‌شنوید.