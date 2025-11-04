حرکت دهه شصتی صداوسیما برای ترامپ را ببینید

ویدیویی از همان گروهی که مسابقه ساخت مترسک ترامپ در صداوسیما را برگزار کرده بود منتشر شده که این بار مسابقه نقاشی ترامپ را برگزار کرده است. این قبیل برنامه‌ها شاید دهه شصت و حتی هفتاد جواب می‌داد و در دوره دفاع مقدس کار می‌کرد اما حالا نسل زد ارتباط جدی با آن برقرار نمی‌کند بیش از پیش یادآور می‌شود که چقدر مدیران صداوسیما از جامعه و به ویژه نسل جدید عقب هستند. بخشی از این برنامه را می‌بینید.