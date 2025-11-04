En
ترامپ: می‌توانیم کل جهان را 150 بار نابود کنیم
نظرات: ۲
نبض خبر

حرکت دهه شصتی صداوسیما برای ترامپ را ببینید

ویدیویی از همان گروهی که مسابقه ساخت مترسک ترامپ در صداوسیما را برگزار کرده بود منتشر شده که این بار مسابقه نقاشی ترامپ را برگزار کرده است. این قبیل برنامه‌ها شاید دهه شصت و حتی هفتاد جواب می‌داد و در دوره دفاع مقدس کار می‌کرد اما حالا نسل زد ارتباط جدی با آن برقرار نمی‌کند بیش از پیش یادآور می‌شود که چقدر مدیران صداوسیما از جامعه و به ویژه نسل جدید عقب هستند. بخشی از این برنامه را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو کاریکاتور نقاشی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
0
پاسخ
درسته حرکتش دهه شصتیه ولی شماهام معلومه بچه ندارین!
نقاشی کردن بچه های نسل زد فرقی با نقاشی کردن ما دهه شصتی ها نداره، همه نقاشی کردن و کار با مداد رنگی رو دوست دارن
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
2
پاسخ
همه جا از نظر ذهنی رشد میکنند و پویا هستن الا صدا و سیما
