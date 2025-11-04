اخیرا تصویری در فضای مجازی از حرکت تریلی بزرگ و نورانی در میادین و شریان‌های تهران ویرال شده است. تریلی که با انبوهی از ال ای دی پوشیده شده و رویدادهایی که نماد مقاومت مردم ایران در مقابل بیگانه است را روایت می‌کند. ماجراهای میرزاکوچک خان، زانو زدن پادشاه رم در مقابل پادشاه ایران، رئیس علی دلواری، آریو برزن و حاج قاسم سلیمانی در این تریلی بازخوانی می‌شود و طبق اخبار به دست آمده این تریلی پیش درآمد یکی از رویدادهای شهری تهران است.