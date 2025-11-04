عکس: روایت تلخ زخم و بقا در شرق آفریقا

در دل جنگل‌های انبوه و باران‌زده شرق آفریقا، جایی که صدای پرندگان استوایی با غرش گلوله‌ها درهم می‌آمیزد، سرزمین کنگو هنوز زخمی از دهه‌ها جنگ، غارت و فراموشی است. سرزمینی که خاکِ غنی‌اش از طلا، کولتان و الماس، برای مردمش نه برکت که نفرین آورده است. در روستا‌های دورافتاده‌ای که کودکان به جای مدرسه، در معادن تاریک کار می‌کنند و زنان با خاطره‌ی خشونت و مهاجرت زندگی می‌سازند، «بقا» معنایی دیگر یافته است؛ نه صرفاً زنده ماندن، بلکه ایستادن بر لبه‌ی رنج و امید. روایت تلخ کنگو، بازتاب تقابل بی‌پایان میان زخم‌های تاریخی و اراده‌ی مردمی است که هنوز، با چنگ و دندان، رؤیای صلح را از دل خاک بیرون می‌کشند.