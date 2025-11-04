En
جدیدترین اخبار
کد خبر: ۱۳۳۸۱۲۶
بازدید: ۲۸۰

عکس:تظاهرات حریدی‌ها علیه خدمت اجباری

صد‌ها یهودی فوق‌ارتدوکس در بیت‌المقدس با تجمع در خیابان‌ها، علیه طرح دولت برای گسترش خدمت اجباری در ارتش اسرائیل اعتراض کردند. معترضان که از پیوستن طلاب دینی به نیرو‌های نظامی در بحبوحه جنگ غزه خشمگین‌اند، شعار‌هایی در حمایت از استقلال مذهبی و مخالفت با «اجبار دولتی» سر دادند.

تظاهرات حریدی‌ها حریدی‌ها اسرائیل خدمت اجباری عکس بین الملل
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.