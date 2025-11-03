En
جدال لفظی اردوغان و صدراعظم آلمان را ببینید
کد خبر:۱۳۳۸۱۱۲
نبض خبر

اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!

علی اکبر رائفی پور در ویدیویی با حمله به مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، همه ثروت او را حاصل انقلاب و ارتباطش بعد از انقلاب با سید ابوالفضل مصباح‌التولیه معروف به تولیت خواند. تولیت زمین‌های بسیاری داشت که هاشمی و گروهی از اهالی موتلفه زمین‌های سالاریه قم را متری 13 تومان از تولیت می‌خرند و آن محدوده را می‌سازند؛ محدودیه‌ای که حالا قیمت بالایی دارند. هرچند این اقدام از پیش از انقلاب بود و بعد از انقلاب اساساً رفسنجانی وقت این کارها را نداشته است. پیش از محسن هاشمی نیز گفته بود: «پدرم در رفسنجان، حدود 170000 متر مربع باغ پسته دارد که مدیریتش با من است. مادرم هم در منطقه کُشکوییه رفسنجان نزدیک 300000 متر مربع باغ پسته دارد که فائزه رفسنجانی مدیریت می‌کند. در قم هم 170000 متر مربع باغ پسته هست که مدیریت آن هم با علی پسر فاطمه رفسنجانی است. 300000 متر مریع هم باغ پسته در جاده ساوه داریم که پس از انقلاب من ایجاد کرده‌ام که عماد پسرم مدیریت می‌کند و 200000 متر مربع هم یاسر هاشمی در همین منطقه ایجاد کرده است». رائفی پور در ادبیات توهین آمیز می‌گوید: «اگر انقلاب نشده بود به شما بُز هم نمی‌دادند بچرانید» این ویدیو که در فضای مجازی واکنش برانگیز شده را می‌بینید.
