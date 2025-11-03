En
کد خبر:۱۳۳۸۱۰۴
پیشنهاد خنده دار صداوسیما برای رفع فیلتر تلگرام

همزمان با افزایش بحث‌ها درباره رفع فیلتر تلگرام، صداوسیما که پیام رسان سروش را راه انداخت و قاعدتاً علاقه‌ای به رقیب خارجی ندارد، پای کار آمد و دوباره ثریا فعال شد. در این چارچوب مجری برنامه ثریا گفت: «رفع فیلتر تلگرام، برجامِ سایبری است!» کارشناس این برنامه نیز در پیشنهادی خنده دار گفت: «نیاز نیست از اول تلگرام را کامل رفع فیلتر کنیم! ابتدا فقط چند ساعت در روز تلگرام رفع فیلتر شود و یا فقط در برخی استان‌ها رفع فیلتر صورت گیرد!» این دو بخش را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر رفع فیلتر تلگرام ویدیو صداوسیما تلگرام رفع فیلتر
