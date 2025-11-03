عکس: مانور پهپادی یگان سجیل با حضور فرمانده کل سپاه
در ادامه ارزیابی آمادگی رزم ردههای نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال و شمالغرب کشور، مانور پهپادی توسط یگان های پهپادی سجیل نیروی زمینی سپاه در حضور سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار کرمی فرمانده این نیرو برگزار شد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.