کد خبر: ۱۳۳۸۰۸۰
بازدید: ۳

عکس: مانور پهپادی یگان سجیل با حضور فرمانده کل سپاه

در ادامه ارزیابی آمادگی رزم رده‌های نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال و شمالغرب کشور، مانور پهپادی توسط یگان های پهپادی سجیل نیروی زمینی سپاه در حضور سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار کرمی فرمانده این نیرو برگزار شد.

عکس خبری مانور پهپادی فرمانده کل سپاه سرلشکر پاسدار محمد پاکپور یگان سجیل
