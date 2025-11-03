نبض خبر
لاریجانی: این یعنی میگوییم اسرائیل شما را بزند!
علی لاریجانی گفت: «آمریکا نمایندهای در لبنان دارد (تام باراک) که راحت حرفش را میزند، به ما گفته یا حرفهای ما را گوش میکنید یا خود دانید. خود دانید یعنی میگوییم اسرائیل شما را بزند.» این بخش از سخنان دبیر شورای امنیت ملی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر علی لاریجانی تام باراک ایران اسرائیل لبنان تامی باراک ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا حمله اسرائیل به ایران فیلم
اخبار مرتبط
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ میدانیم