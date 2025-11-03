En
رهبر معظم انقلاب: ساده‌لوحی است اگر...
نبض خبر

لاریجانی: این یعنی می‌گوییم اسرائیل شما را بزند!

علی لاریجانی گفت: «آمریکا نماینده‌ای در لبنان دارد (تام باراک) که راحت حرفش را می‌زند، به ما گفته یا حرف‌های ما را گوش می‌کنید یا خود دانید. خود دانید یعنی می‌گوییم اسرائیل شما را بزند.» این بخش از سخنان دبیر شورای امنیت ملی را می‌بینید و می‌شنوید.
