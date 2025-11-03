نبض خبر
لحظه قتل قهرمان بدنسازی کف خیابان
سروش ستوده، قهرمان و مربی بدنسازی در درکه با حمله وحشیانه کشته شد. با دستور مقام قضایی، تصویر چهره ابوالفضل بهرامنژاد، متهم فراری پرونده قتل، بهصورت آشکار منتشر شد. از عموم شهروندان درخواست میشود در صورت شناسایی یا اطلاع از محل اختفای وی، مراتب را به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کنند. لحظه قتل این قهرمان بدنسازی و همچنین تصاویر قاتل را میبینید.
سروش ستوده
