روایت پدر، عمو و دایی امید سرلک از حادثه رخ داده
نبض خبر

لحظه قتل قهرمان بدنسازی کف خیابان

سروش ستوده، قهرمان و مربی بدنسازی در درکه با حمله وحشیانه کشته شد. با دستور مقام قضایی، تصویر چهره ابوالفضل بهرام‌نژاد، متهم فراری پرونده قتل، به‌صورت آشکار منتشر شد. از عموم شهروندان درخواست می‌شود در صورت شناسایی یا اطلاع از محل اختفای وی، مراتب را به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کنند. لحظه قتل این قهرمان بدنسازی و همچنین تصاویر قاتل را می‌بینید.
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
نتیجه غربگدایی و بی دینی و بی خدایی در کشور چیزی جز جنایات بیشتر و ناامنی بیشتر جامعه نیست
امنیت
