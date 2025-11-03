نبض خبر
لحظه سرقت وحشتناک در جنوب تهران
با دریافت گزارشی مبنی بر سرقت گوشی یک خانم در اواسط خردادماه امسال در خیابان خیام جنوبی و انتشار تصاویر صحنه سرقت سارق در فضای مجازی، موضوع بهطور ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. با تحقیقات پلیسی بعمل آمده از متهمان، سه نفر از مالخران سابقهدار نیز شناسایی و دستگیر شدند و تحقیقات در خصوص ارتباط آنها با سایر سرقتها و جرائم در حال انجام است. متهمان تاکنون به دهها فقره سرقت به عنف و قاپزنی اعتراف کردهاند و پرونده برای ادامه تحقیقات و رسیدگی قضایی در حال پیگیری است. تصاویر این لحظات را میبینید.
