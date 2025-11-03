پاسخ قابل تامل رهبر انقلاب درباره برقراری رابطه با آمریکا

رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار با گروهی از دانش آموزان و دانشجویان با اشاره به سؤال برخی افراد مبنی بر اینکه «ما در برابر آمریکا تسلیم نشدیم اما آیا تا ابد هم با آن رابطه نخواهیم داشت»، گفتند: «اولاً ذات استکباری آمریکا چیزی جز تسلیم را قبول نمی‌کند که این را همه رؤسای جمهور آمریکا می‌خواستند اما به زبان نمی‌آوردند ولی رئیس‌جمهور فعلی آن را به زبان آورد و در واقع باطن آمریکا را لو داد.» این بخش از بیانات رهبر انقلاب را می‌بینید و می‌شنوید.