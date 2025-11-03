اعلام رسمی محل 400 کیلوگرم اورانیوم 60 درصد ایران

‌ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در مصاحبه با یک رسانه عرب تاکید کرد: «ذخایر اورانیوم غنی‌شده 60 درصد هنوز در زیر آوار، در جایی که قبل از حملات بود، مدفون است. ما قصد نداریم قبل از اینکه شرایط اجازه دهد، به آن دسترسی پیدا کنیم. ما هیچ اطلاعی نداریم که چه میزان از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده 60 درصد آسیب دیده و چه میزان قابل استفاده هستند.» این بخش از اظهارات عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.