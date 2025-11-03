پژوهشگر و مدرس روابط بین‌الملل هندی در میزگردی تاکید کرد: «جنگ دوازده‌روزه، نخستین رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل بود، جایی که تهران نه‌تنها به اسرائیل، بلکه به پایگاه آمریکا در قطر نیز حمله کرد... این نبرد فقط یک عملیات نظامی نبود، نمایش اراده و فناوری بومی ایران بود... از دلِ تحریم و انزوا، فناوری بومی‌ای زاده شد که امروز معماری امنیت منطقه را دگرگون کرده است... ایران با نبرد نامتقارن و هزینه‌ای کمتر، توان گسترده‌تری از کشورهای ثروتمند خلیج فارس همچون عربستان دارد...» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.