این نبرد فقط یک عملیات نظامی نبود، نمایش اراده و فناوری بومی ایران بود
پژوهشگر و مدرس روابط بینالملل هندی در میزگردی تاکید کرد: «جنگ دوازدهروزه، نخستین رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل بود، جایی که تهران نهتنها به اسرائیل، بلکه به پایگاه آمریکا در قطر نیز حمله کرد... این نبرد فقط یک عملیات نظامی نبود، نمایش اراده و فناوری بومی ایران بود... از دلِ تحریم و انزوا، فناوری بومیای زاده شد که امروز معماری امنیت منطقه را دگرگون کرده است... ایران با نبرد نامتقارن و هزینهای کمتر، توان گستردهتری از کشورهای ثروتمند خلیج فارس همچون عربستان دارد...» با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
