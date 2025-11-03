نبض خبر
تصاویر تور هالووین در جنگلهای ایران و عکسالعمل بامزه
«ظرفیت سفر محدوده، سریع پر میشه بپا جا نمونی!»، «لوکیشن محرمانه، فقط برای جمع خاص!»؛ اینها تبلیغات کمپهاییست که با عنوانهایی مثل «جشن رنگ»، «کفپارتی» یا «نیچر پارتی» در فضای مجازی دنبال مشتریاند. در ویدیوهای تبلیغاتیشان، جنگل به صحنهای شبیه فیلمهای ترسناک تبدیل میشود؛ نور آتش، ماسکهای رنگی، جنازه روی زمین. وعدهها هم عجیب هستند: «چادر VIP با تختخواب»، «دیجی معروف»، «سینماکمپ»، «بارتندر» و حتی «ماساژ در دل جنگل». اما واقعیت، بیشتر شبیه یک کلاب شبانه بیقانون است تا طبیعتگردی. هزینه شرکت در این تورهای یک شبه از هشت تا سی میلیون تومان متغییر است. تصاویر تبلیغاتی که از این تور هالوویون منتشر شده و عکس العمل المیرا شریفی مقدم را میبینید.
برچسبها:نبض خبر هالووین ویدیو جشن هالووین فیلم