افشای فشار هفتگی به ترامپ برای حمله به ایران!

سناتور جمهوری‌خواه تد کروز در اظهاراتی جنجالی فاش کرد که در تصمیم‌گیری برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، نقش فعالی در ترغیب رئیس‌جمهور ایالات متحده ایفا کرده است. این سناتور نزدیک به لابی اسرائیل گفت: «هر هفته با ترامپ صحبت می‌کردم تا او را برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران راضی کنم» اظهارات تد کروز را می‌بینید و می‌شنوید.