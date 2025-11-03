نبض خبر
مقایسه پرونده کاظم صدیقی با پژمان جمشیدی!
حجتالاسلام محمدحسین طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر با طرح برخی جزئیات از پرونده مالی کاظم صدیقی که بیشتر شبیه توجیه است، پرونده صدیقی را با پرونده پژمان جمشیدی مقایسه کرد. توضیحات جمشیدی را میبینید و میشنوید.
morad| |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
ناشناس| |
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
من که کاملا قانع شدم
javad| |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
چی بگم ،ایشون ایه الله هستند،یعنی نشانی از خدا،با جمشیدی مقایسه می کنید، میخواست ابروشو درست کنه زد چشمشو کور کرد،این چه دفاعیه اخه،
یه طوری صحبت میکنه آدم فکر میکنه داره در رابطه با یه بچه حرف میزنه آقا جون این آقایی که تو داری ازش دفاع میکنی چندین سال ریس ستاد امر به معروف بوده امام جمعه بوده عضو خبرگان بوده آخه مردم رو چی فرض کردید؟؟؟