مقایسه پرونده کاظم صدیقی با پژمان جمشیدی!

حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر با طرح برخی جزئیات از پرونده مالی کاظم صدیقی که بیشتر شبیه توجیه است، پرونده صدیقی را با پرونده پژمان جمشیدی مقایسه کرد. توضیحات جمشیدی را می‌بینید و می‌شنوید.