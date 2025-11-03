En
افشای فشار هفتگی به ترامپ برای حمله به ایران!
کد خبر:۱۳۳۷۹۸۳
نبض خبر

مقایسه پرونده کاظم صدیقی با پژمان جمشیدی!

حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر با طرح برخی جزئیات از پرونده مالی کاظم صدیقی که بیشتر شبیه توجیه است، پرونده صدیقی را با پرونده پژمان جمشیدی مقایسه کرد. توضیحات جمشیدی را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر محمد حسین طاهری کاظم صدیقی ویدیو پژمان جمشیدی تجاوز اختلاس
اخبار مرتبط
تازه‌ترین اطلاعات درباره بازداشت پسر کاظم صدیقی
ویدیوی رهبر انقلاب که بعد از ماجرای صدیقی وایرال شد
ویدیویی از صدیقی که پس از بازداشت پسرش وایرال شد
ویدیوی تازه‌ای که از کاظم صدیقی وایرال شد
ویدیوی سخنرانی کاظم صدیقی درباره زمین خواری ازگل
سخنان شیخ حسین انصاریان که پس از بازداشت پسر صدیقی وایرال شد
شوخی یک کمدین با جعل امضای کاظم صدیقی
تصاویر نماز جمعه به امامت کاظم صدیقی؛ صف‌های خالی
حرف‌های جالب کاظم صدیقی درباره فساد و نفوذ
صحبت‌های جالب کاظم صدیقی درباره دنیاطلبی
طعنه سنگین علی ضیا به امثال کاظم صدیقی: غلط می‌کنی مسئولی، برو خونه‌ات رو درست کن
تصاویر لرزش دست صدیقی در نماز جمعه سوژه شد
ادعای عجیب کاظم صدیقی درباره دیدار یک روحانی با عیسی و مریم در مشهد!
سخنان تند آقامیری در واکنش دفاعیات صدیقی درباره زمین خواری
خطبه عجیب کاظم صدیقی درباره زمین خواری: مردم ما را می‌دیدند و گریه می‌کردند!
پخش‌ زنده شبکه خبر صداوسیما جنجالی شد
ویدیوی کاظم صدیقی درباره استغفار که پربیننده شد!
اعتراض یکی از فرماندهان جبهه به کاظم صدیقی
اگر مردم مومن و باتقوا بودند، دچار مشکل معیشتی نمی‌شدند!
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
1
23
پاسخ
حمایت اشتباه
پاسخ ها
morad
| Poland |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
این جماعت به هم دیگر نان قرض می دهند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
کجا اسم پژمان جمشیدی رو برد؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
2
18
پاسخ
من که کاملا قانع شدم
پاسخ ها
javad
| Poland |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
از کجا اب می خورد خیلی هوای همدیگر را دارند چرا حقیقت را نمی گویند. دنیا فانی است اقای محترم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
1
25
پاسخ
چی بگم ،ایشون ایه الله هستند،یعنی نشانی از خدا،با جمشیدی مقایسه می کنید، میخواست ابروشو درست کنه زد چشمشو کور کرد،این چه دفاعیه اخه،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
1
18
پاسخ
ماله کشی
ناشناس
|
Finland
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
1
18
پاسخ
توجیهات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
21
پاسخ
ایشون مگه قاضی نبودن ؟ مفهوم جعل را نمی دونن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
1
17
پاسخ
اینو نگن چی بگن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
6
پاسخ
اومدی ازش دفاع کنی - به نظر باخاک یکسانش کردی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
1
10
پاسخ
یه طوری صحبت میکنه آدم فکر میکنه داره در رابطه با یه بچه حرف میزنه آقا جون این آقایی که تو داری ازش دفاع میکنی چندین سال ریس ستاد امر به معروف بوده امام جمعه بوده عضو خبرگان بوده آخه مردم رو چی فرض کردید؟؟؟
ناشناس
|
Japan
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
1
5
پاسخ
اگر قابل ماستمالی بود خودشان اینکار را می کردند .
