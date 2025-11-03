En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۷۹۷۱
بازدید: ۵

عکس: بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

مجموعه نفیس بقعه شیخ صفی‌الدین، آرامگاه عارف نامدار شیخ صفی‌الدین اردبیل و جد سلاطین صفویه، در سال ۷۳۵ ه.ق به دستور فرزند ایشان، صدرالدین موسی، ساخته شد. این مجموعه به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از معماری اسلامی و میراث فرهنگی اردبیل شناخته می‌شود و اهمیت تاریخی و فرهنگی ویژه‌ای دارد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس مستند بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی اردبیل آرامگاه
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.