عکس: بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

مجموعه نفیس بقعه شیخ صفی‌الدین، آرامگاه عارف نامدار شیخ صفی‌الدین اردبیل و جد سلاطین صفویه، در سال ۷۳۵ ه.ق به دستور فرزند ایشان، صدرالدین موسی، ساخته شد. این مجموعه به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از معماری اسلامی و میراث فرهنگی اردبیل شناخته می‌شود و اهمیت تاریخی و فرهنگی ویژه‌ای دارد.