عکس: بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
مجموعه نفیس بقعه شیخ صفیالدین، آرامگاه عارف نامدار شیخ صفیالدین اردبیل و جد سلاطین صفویه، در سال ۷۳۵ ه.ق به دستور فرزند ایشان، صدرالدین موسی، ساخته شد. این مجموعه بهعنوان نمونهای برجسته از معماری اسلامی و میراث فرهنگی اردبیل شناخته میشود و اهمیت تاریخی و فرهنگی ویژهای دارد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس مستند بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی اردبیل آرامگاه
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.