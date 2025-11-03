نبض خبر
اظهارات جنجالی یک روحانی درباره دلارهای خانگی
حجتالاسلام محمدحسین طاهری آکردی، سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر با مقایسه دلار و اسلحه خواستار ممنوعیت نگهداری دلار در خانه و جرم انگاری شد و گفت مردم دلارهایشان را به بانک بدهند و سود دلاری هم بگیرند! او عدم انجام این اقدام را مصداق نفوذ خواند. این در حالی است که این طرح اجرا میشد اما با افزایش شدید قیمت دلار در دولت احمدی نژاد، مدیران دولت وقت تصمیم گرفتند به جای سپرده ارزی، به مشتریان معادلی ریالی (آن هم نرخ دولتی) بدهند و با این اقدام که مسئولان دولت وقت فکر میکردند زرنگی میکنند، این اعتماد از بین رفت. اظهارات این مسئول را میبینید و میشنوید.
