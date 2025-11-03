نبض خبر
مکالمه وزیر دفاع آمریکا با همتای عراقیاش درباره حمله قریب الوقوع به منطقه + زیرنویس
ثابت العباسی وزیر دفاع عراق در مصاحبه با شبکه عراقی الشرقیه فاش کرد: «حدود ده روز پیش، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا با من تماس گرفت و هشدار داد که ایالات متحده عملیاتی در منطقه در پیش دارد و به گروههای مسلح عراقی هشدار داده شود از هرگونه دخالت خودداری کنند. العباسی از محدوده و جزئیات عملیات آمریکا در خاورمیانه ابراز بیاطلاعی میکند اما میگوید بهویژه در سمت سوریه، انجام خواهد شد! با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
