سردار علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران می‌گوید: «برنامه اسرائیل ترور فرماندهان بود و زمان اجرای عملیات وعده صادق ربطی به رفتار رژیم صهیونیستی نداشت. سخنگوی سپاه تاکید کرد عملیات وعده صادق 1 و 2 بازدارندگی ایجاد نکرد و به همین دلیل پس از عملیات وعده صادق 2، سید هاشم صفی‌الدین را ترور کردند. اگر وعده صادق 2 بازدارندگی ایجاد می‌کرد باید سید هاشم را نمی‌زدند اما بازدارندگی ایجاد نکرد.» او همچنین از همراهی دولت در انجام عملیات‌ها گفت و تاکید کرد اختلاف‌هایی هم در سطح نیروهای مسلح و هم در خارج از سپاه درباره مبدا شلیک موشک‌ها وجود داشت که مثلاً به حماس کمک کنیم خودش بزند. نائینی می‌گوید هم از طریق برگزاری مانور و هم از طریق دیپلماسی سعی شد محاسبات دشمن تغییر کند اما دشمن بر اساس اطلاعات دستگاه اطلاعاتی خودش عمل می‌کرد و برآوردشان این بود که ایران بازدارندگی‌اش را از دست داده است. روایت سردار نائینی را می‌بینید و می‌شنوید.