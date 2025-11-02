چرتکه
فروش لاشه لندکروز به قیمت لندکروز 2025 در ایران!
یک ویدیوی آگهی فروش خودروی لاشه یک خودروی لندکروز قدیمی منتشر شده که تقریباً چیزی از خودرو نمانده اما هفت میلیارد و دویست میلیون تومان قیمت گذاری شده است! این در حالی است که قیمت خودروی لندکروز 2025 حدود 65 هزار دلار است! در واقع با توجه به انحصار واردات خودرو و ممنوعیتی که برای مردم وضع شده، لاشه یک خودروی لندکروز 15 سال پیش در ایران معادل قیمت یک لندکروز صفر تمام میشود. برخی کاربران فضای مجازی اشاره کردهاند که این لاشهها خریداری میشوند و به شکل قاچاق خودروی دیگری وارد میشود و از اسناد این لاشه برای آن خودروی لندکروزی که قاچاق و بدون پرداخت عوارض وارد شده، استفاده میشود! این ویدیوی تلخ را میبینید.
برچسبها:چرتکه انحصار واردات خودرو ویدیو لندکروز
