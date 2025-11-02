En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 120
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۷۹۰۵
کد خبر:۱۳۳۷۹۰۵
613 بازدید
چرتکه

فروش لاشه لندکروز به قیمت لندکروز 2025 در ایران!

یک ویدیوی آگهی فروش خودروی لاشه یک خودروی لندکروز قدیمی منتشر شده که تقریباً چیزی از خودرو نمانده اما هفت میلیارد و دویست میلیون تومان قیمت گذاری شده است! این در حالی است که قیمت خودروی لندکروز 2025 حدود 65 هزار دلار است! در واقع با توجه به انحصار واردات خودرو و ممنوعیتی که برای مردم وضع شده، لاشه یک خودروی لندکروز 15 سال پیش در ایران معادل قیمت یک لندکروز صفر تمام می‌شود. برخی کاربران فضای مجازی اشاره کرده‌اند که این لاشه‌ها خریداری می‌شوند و به شکل قاچاق خودروی دیگری وارد می‌شود و از اسناد این لاشه برای آن خودروی لندکروزی که قاچاق و بدون پرداخت عوارض وارد شده، استفاده می‌شود! این ویدیوی تلخ را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
چرتکه انحصار واردات خودرو ویدیو لندکروز
اخبار مرتبط
تفاوت شگفت انگیز قیمت نیسان آلتیما در ایران و امارات
ویدیویی خطاب به پزشکیان درباره یک فساد عظیم
مافیای خودرو صدای قالیباف را درآورد
میزان اختلاف قیمت خودروهای چینی در ایران و چین
هدیه لندکروز توسط برادر به خواهر!
لوگوی نیسان در ایران پرفروش شد!
بالا رفتن لندکروز از دیواره صاف یک کوه!
سود خودروی چینی در ایران چهار برابر تویوتا!
با حقوق یک روز کار در سوئیس می‌توان پژو 206 خرید!
ماشین لوکس جدید هادی چوپان
خودروهایی که در کارخانه گران‌تر از بازار آزاد شدند!
خودروهای روز دنیا که از پراید ارزان تر هستند!
با پول خودروهای در ایران چه ماشین‌هایی می‌توان در آمریکا خرید؟
تنها شهری که اکثر مردمش لندکروز سوار هستند
کشیدن لندکروز توسط فیل عین آب خوردن
رفتار عجیب شرکت ایرانی پس از اشاره به بنجل بودن خودروی چینی
مقایسه تلخ قیمت خودرو در ایران و افغانستان
متلک مجری تلویزیون به سایپا روی آنتن تلویزیون
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟