En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
جملات عجیب نقدعلی نماینده مجلس خطاب به قالیباف
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۷۹۰۴
کد خبر:۱۳۳۷۹۰۴
8 بازدید
نبض خبر

قالیباف پاسخ تهدید نماینده سوپرانقلابی را داد

محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم اصفهان در صحن علنی گفت: «از قرار معلوم دولت توافقی را با تلگرام دارد امضا می‌کند که هنوز به اطلاع مرکز شورای عالی فضای مجازی نرسیده است. جناب رئیس، این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم. مطابق اصل هفتاد و هفتم، هرگونه عهدنامه باید به تصویب مجلس برسد. از قرار مسموع، نسخه فیزیکی این توافق حتی به رویت شورای عالی فضای مجازی نیز نرسیده است. اگر این قرارداد امضا شود، بدون تصویب مجلس، موجب استیضاح وزیر خواهد شد. این قرارداد نیازمند تصویب مجلس است و باید مجلس در جریان باشد.» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به ادعای او گفت: «آقای نقدعلی! بنده عضو شورای عالی فضای مجازی هستم. این اخطار جنابعالی اساسا کذب است. هر پلتفرم خارجی اگر بخواهد به طور رسمی در داخل کشور کار کند، حتما باید ضوابط و مقررات را بپذیرد. شورای عالی فضای مجازی گروه نه نفره‌ای را انتخاب و تصویب کرده که این نه نفر باید تأیید کنند که آیا این ضابطه‌ها رعایت شده یا نه. اگر کسی اطلاعاتی غیر از این ارائه می‌دهد و پیگیری می‌کند، کذب است. این مصوبات روشن و مشخص هستند. بنده به عنوان یک عضو شورای عالی فضای مجازی اینجا می‌گویم خواهش می‌کنم این اطلاعات را ابتدا قطعی کنید و سپس اعلام کنید.»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر محمدباقر قالیباف ویدیو محمدتقی نقدعلی رفع فیلتر تلگرام
اخبار مرتبط
چگونه تلگرام رفع فیلتر می‌شود؟
سفر دوروف مالک تلگرام به تهران و توافق با او
قالیباف: قلب‌شان راضی نیست دولت موفق شود
روایت دروغ یک روحانی درباره مکالمه با رهبری
عامل تظاهرات علیه سران قوا روی آنتن صداوسیما!
جملات عجیب نقدعلی نماینده مجلس خطاب به قالیباف
ناگفته‌های محمدباقر قالیباف درباره شهید رئیسی
آزادی واتس آپ مبارک شوهرعمه ها! /چه فسق و فجوری در گوگل پلی کنیم!/از این سکو‌ به آن سکو فرج است!/ سه روز عزای عمومی در ایتا!
رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام سرکاری بود؟
تصاویر حرکت شجاعانه قالیباف در بیروت از سه زاویه
سردار حاجی‌زاده کد انتخاباتی داد
تلگرام و اینستاگرام کی رفع فیلتر می‌شود؟
رسایی: اگر بخواهی خفه می‌شویم! / قالیباف: شما شانتاژ می‌کنی!
اظهارات نماینده مجلس پس از جنجال در بیت رهبری
توصیف قالیباف درباره مسعود پزشکیان در مجلس
اعتراض به قالیباف با فریاد و زدن روی میز
انداختن همتی، رابطه دولت و مجلس را خراب کرد؟ پاسخ قالیباف
روایت قالیباف از ارجاع پرونده ظریف به دیوان
فسادی که دامن رائفی پور را گرفت
سخنان قالیباف پس از انتخاب به ریاست مجلس
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟