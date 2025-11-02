قالیباف پاسخ تهدید نماینده سوپرانقلابی را داد

محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم اصفهان در صحن علنی گفت: «از قرار معلوم دولت توافقی را با تلگرام دارد امضا می‌کند که هنوز به اطلاع مرکز شورای عالی فضای مجازی نرسیده است. جناب رئیس، این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم. مطابق اصل هفتاد و هفتم، هرگونه عهدنامه باید به تصویب مجلس برسد. از قرار مسموع، نسخه فیزیکی این توافق حتی به رویت شورای عالی فضای مجازی نیز نرسیده است. اگر این قرارداد امضا شود، بدون تصویب مجلس، موجب استیضاح وزیر خواهد شد. این قرارداد نیازمند تصویب مجلس است و باید مجلس در جریان باشد.» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به ادعای او گفت: «آقای نقدعلی! بنده عضو شورای عالی فضای مجازی هستم. این اخطار جنابعالی اساسا کذب است. هر پلتفرم خارجی اگر بخواهد به طور رسمی در داخل کشور کار کند، حتما باید ضوابط و مقررات را بپذیرد. شورای عالی فضای مجازی گروه نه نفره‌ای را انتخاب و تصویب کرده که این نه نفر باید تأیید کنند که آیا این ضابطه‌ها رعایت شده یا نه. اگر کسی اطلاعاتی غیر از این ارائه می‌دهد و پیگیری می‌کند، کذب است. این مصوبات روشن و مشخص هستند. بنده به عنوان یک عضو شورای عالی فضای مجازی اینجا می‌گویم خواهش می‌کنم این اطلاعات را ابتدا قطعی کنید و سپس اعلام کنید.»