عکس: مسیر رؤیایی خلخال-اسالم: تماشای تنوع اقلیم در یک سفر
جاده افسانهای خلخال به اسالم، شاهراهی ۷۰ کیلومتری میان اردبیل و گیلان، نه تنها یک مسیر ارتباطی، بلکه سفری در قلب تنوع اقلیمی ایران است؛ این جاده کوهستانی با چشماندازهای مسحورکننده جنگلهای مهآلود و دشتهای سرسبز، بهویژه در فصل پاییز، تماشاخانهای از طبیعت بکر ایران به شمار میرود که هر گردشگری را مسحور خود میکند.
برچسبها:عکس مستند عکس طبیعت جاده خلخال به اسالم طبیعت بکر
