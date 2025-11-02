عکس: مسیر رؤیایی خلخال-اسالم: تماشای تنوع اقلیم در یک سفر

جاده افسانه‌ای خلخال به اسالم، شاهراهی ۷۰ کیلومتری میان اردبیل و گیلان، نه تنها یک مسیر ارتباطی، بلکه سفری در قلب تنوع اقلیمی ایران است؛ این جاده کوهستانی با چشم‌اندازهای مسحورکننده جنگل‌های مه‌آلود و دشت‌های سرسبز، به‌ویژه در فصل پاییز، تماشاخانه‌ای از طبیعت بکر ایران به شمار می‌رود که هر گردشگری را مسحور خود می‌کند.