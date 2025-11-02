عکس: دوربین های نظارت فراگیر در چین: از سواحل تا پیستهای اسکی
دولت چین در دهههای گذشته، پروژههای نظارتی پیشرفتهای از جمله “شبکه آسمان” (Sky Net) و “سپر طلایی” (Golden Shield) را به اجرا درآورده است که هدف آن قرار دادن کل کشور، از جمله مناطق تفریحی حساس مانند پیستهای اسکی و سواحل، تحت نظارت دقیق فناوریهای پیشرفته است.
