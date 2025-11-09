En
کد خبر:۱۳۳۷۸۵۲
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم بامبولک

فیلم بامبولک به کارگردانی آرش معیریان و نویسندگی امیرمحمد عبدی محصول 1404 است. بامبولک، نوه آخر بامبالاخان ماموریت داره که نعنا را در رسیدن به آرزویش که داشتن یک خواهر یا برادر است یاری کند، اما شیطونک نمی‌خواهد آنها به آرزوی شان برسند... .امیرحسین رستمی، شهره سلطانی، مهرداد ضیایی، دانیال نوروش و... در این فیلم مقابل دوربین افشین گودرزی بازی کردند. مرتضی شفیع موسیقی متن این فیلم را ساخت و سیامک مهماندوست این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم کودک را می‌بینید.
