سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم اتاقک گلی

فیلم اتاقک گلی به کارگردانی محمد عسگری و نویسندگی پدرام کریمی محصول سال 1401 است. در جریان عملیات فروغ جاویدان سازمان منافقین که با عملیات مرصاد پاسخ داده شد، یک روستا در میانه درگیری قرار می‌گیرد و... . تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی، سعید زارعی و داوود بخشی در این فیلم مقابل دوربین فرشاد محمدی بازی کردند. حبیب خزایی‌فر موسیقی متن این فیلم را ساخت و میثم مولایی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران محمد عسگری تورج الوند آناهیتا افشار تینو صالحی
