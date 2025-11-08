فیلم اتاقک گلی به کارگردانی محمد عسگری و نویسندگی پدرام کریمی محصول سال 1401 است. در جریان عملیات فروغ جاویدان سازمان منافقین که با عملیات مرصاد پاسخ داده شد، یک روستا در میانه درگیری قرار می‌گیرد و... . تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخ‌الاسلامی، سعید دشتی، سعید زارعی و داوود بخشی در این فیلم مقابل دوربین فرشاد محمدی بازی کردند. حبیب خزایی‌فر موسیقی متن این فیلم را ساخت و میثم مولایی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.