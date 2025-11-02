نبض خبر
پزشکیان: تأسیسات هستهای را دوباره میسازیم
رئیسجمهور در دیدار با مدیران ارشد صنعت هستهای گفت: فعالیتهای هستهای ما همه برای برطرفکردن مشکلات مردم و مسائل غیرنظامی است. دشمنان سعی میکنند در مورد صنعت هستهای ایران این را القا کنند که ما به دنبال ساخت بمب هستیم؛ در حالی که ما بر اساس فتوای مقام معظم رهبری، استفاده از بمب هستهای را حرام میدانیم. علم در درون ذهنهای دانشمندان ماست و با از بین بردن ساختمانها و کارخانهها مشکلی پیش نخواهد آمد؛ ما دوباره و با قدرت بیشتری خواهیم ساخت.
