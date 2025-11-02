عکس: حضور رئیس‌جمهور در سازمان انرژی اتمی ایران

دکتر مسعود پزشکیان، با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، از نمایشگاه آخرین دستاوردهای نوآورانه دانشمندان صنعت هسته‌ای در حوزه بهداشت، درمان و تولید رادیوداروها بازدید کرد و سپس در نشستی صمیمانه با مدیران ارشد این صنعت به گفت‌وگو پرداخت.