جدیدترین اخبار
کد خبر: ۱۳۳۷۸۰۲
بازدید: ۲۰۵۲

عکس: حضور رئیس‌جمهور در سازمان انرژی اتمی ایران

دکتر مسعود پزشکیان، با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، از نمایشگاه آخرین دستاوردهای نوآورانه دانشمندان صنعت هسته‌ای در حوزه بهداشت، درمان و تولید رادیوداروها بازدید کرد و سپس در نشستی صمیمانه با مدیران ارشد این صنعت به گفت‌وگو پرداخت.

عکس خبری رئیس‌جمهور دکتر مسعودپزشکیان سازمان انرژی اتمی
