فیلم استاد به کارگردانی سید عماد حسینی و نویسندگی پیام لاریان محصول سال 1401 است. گلنوش برای مهاجرت و ادامه تحصیل به توصیه‌نامه استاد ادریس که معمار و نقاش مشهوری است نیاز دارد، اما ماجراهایی برای او و استادش پیش می‌آید که شرایط را پیچیده می‌کند و تلاش برای انتقام از استاد متجاوز ماجرا را به نقطه خطرناکی می‌کشاند. حسن معجونی، سجاد بابایی، هدیه حسینی‌نژاد، حوریه مقدم و مهدی ابوحمزه در این فیلم مقابل دوربین هانیه جلوخانی بازی کردند. مجید یزدانی موسیقی متن این فیلم را ساخت و هانیه جلوخانی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.