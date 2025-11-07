En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 46
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۳۷۷۹۵
کد خبر:۱۳۳۷۷۹۵
415 بازدید
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم استاد

فیلم استاد به کارگردانی سید عماد حسینی و نویسندگی پیام لاریان محصول سال 1401 است. گلنوش برای مهاجرت و ادامه تحصیل به توصیه‌نامه استاد ادریس که معمار و نقاش مشهوری است نیاز دارد، اما ماجراهایی برای او و استادش پیش می‌آید که شرایط را پیچیده می‌کند و تلاش برای انتقام از استاد متجاوز ماجرا را به نقطه خطرناکی می‌کشاند. حسن معجونی، سجاد بابایی، هدیه حسینی‌نژاد، حوریه مقدم و مهدی ابوحمزه در این فیلم مقابل دوربین هانیه جلوخانی بازی کردند. مجید یزدانی موسیقی متن این فیلم را ساخت و هانیه جلوخانی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران سید عماد حسینی حسن معجونی سجاد بابایی هدیه حسینی نژاد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟