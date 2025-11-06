En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 16
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۳۷۷۹۳
کد خبر:۱۳۳۷۷۹۳
241 بازدید
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم دوچ

فیلم دوچ به کارگردانی و نویسندگی امیر مشهدی عباس محصول سال 1396 است. دانش آموز نوجوانی به نام غلامرضا علاقه شدیدی به دوچرخه سواری دارد. غلامرضا دوست دارد تا با دوچرخه مسابقه بدهد و جایزه به دست آورد، اما به‌دلیل مشکلات مالی، توانایی خرید دوچرخه را ندارد. او برای به دست آوردن دوچرخه روش جالبی انتخاب می کند. او تصمیم می‌گیرد تا از طریق آموزشخواندن و نوشتن و سواد به یک پیرزن بیسواد، جایزه مسابقه نهضت سوادآموزی را که یک دوچرخه بدست آورد. ثریا قاسمی، سروش جمشیدی، کوروش سلیمانی، شیوا خسرومهر، کوروش زارعی، حسین عباسی، محمد امین احمدی و امیر محمد محمدی در این فیلم مقابل دوربین هاشم مرادی بازی کردند. عبد آتشانی موسیقی متن این فیلم را ساخت و اکبر توکلی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران امیر مشهدی عباس ثریا قاسمی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟