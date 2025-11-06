فیلم دوچ به کارگردانی و نویسندگی امیر مشهدی عباس محصول سال 1396 است. دانش آموز نوجوانی به نام غلامرضا علاقه شدیدی به دوچرخه سواری دارد. غلامرضا دوست دارد تا با دوچرخه مسابقه بدهد و جایزه به دست آورد، اما به‌دلیل مشکلات مالی، توانایی خرید دوچرخه را ندارد. او برای به دست آوردن دوچرخه روش جالبی انتخاب می کند. او تصمیم می‌گیرد تا از طریق آموزشخواندن و نوشتن و سواد به یک پیرزن بیسواد، جایزه مسابقه نهضت سوادآموزی را که یک دوچرخه بدست آورد. ثریا قاسمی، سروش جمشیدی، کوروش سلیمانی، شیوا خسرومهر، کوروش زارعی، حسین عباسی، محمد امین احمدی و امیر محمد محمدی در این فیلم مقابل دوربین هاشم مرادی بازی کردند. عبد آتشانی موسیقی متن این فیلم را ساخت و اکبر توکلی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.