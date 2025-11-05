سکانس طلایی؛
سکانسهایی از فیلم سلام علیکم حاج آقا
فیلم سینمایی سلام علیکم حاج آقا به کارگردانی و نویسندگی حسین تبریزی محصول سال 1397 است. طلبۀ جوانی به محض اینکه عمامه بر سر میگذارد، متوجه میشود بیناییاش را از دست میدهد. بنابراین تصمیم میگیرد برخلاف رسوم طلبگی به زندگی خود سروسامانی بدهد. حمید گودرزی، لیلا اوتادی، علی صادقی، پوریا پورسرخ، شهره لرستانی، محمدرضا شریفینیا، زهره حمیدی، رز رضوی، سوسن پرور، ارژنگ امیرفضلی، مهران رجبی، شیوا خسرومهر و سعیده عرب در این فیلم مقابل دوربین فرخ مجیدی بازی کردند. مسعود سخاوت دوست موسیقی متن این فیلم را ساخت و روزبه کلباسی این اثر را تدوین کرد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینمای ایران حسین تبریزی حمید گودرزی لیلا اوتادی علی صادقی پوریا پورسرخ شهره لرستانی محمدرضا شریفی نیا زهره حمیدی رز رضوی سوسن پرور ارژنگ امیرفضلی