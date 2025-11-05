فیلم سینمایی سلام علیکم حاج آقا به کارگردانی و نویسندگی حسین تبریزی محصول سال 1397 است. طلبۀ جوانی به محض اینکه عمامه بر سر می‌گذارد، متوجه می‌شود بینایی‌اش را از دست می‌دهد. بنابراین تصمیم می‌گیرد برخلاف رسوم طلبگی به زندگی خود سروسامانی بدهد. حمید گودرزی، لیلا اوتادی، علی صادقی، پوریا پورسرخ، شهره لرستانی، محمدرضا شریفی‌نیا، زهره حمیدی، رز رضوی، سوسن پرور، ارژنگ امیرفضلی، مهران رجبی، شیوا خسرومهر و سعیده عرب در این فیلم مقابل دوربین فرخ مجیدی بازی کردند. مسعود سخاوت دوست موسیقی متن این فیلم را ساخت و روزبه کلباسی این اثر را تدوین کرد.