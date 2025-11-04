سکانس طلایی؛
سکانسهایی از فیلم زعفرانیه 14 تیر
فیلم زعفرانیه 14 تیر به کارگردانی سید علی هاشمی و نویسندگی جابر قاسمعلی محصول سال 1397 است. زعفرانیه 14 تیر یک درام اجتماعی است و درباره یک خانواده پولدار سطح بالاست که یک اتفاق، باعث بحرانی عجیب در خانواده میشود... . این فیلم به زندگی یک خانواده مرفه در منطقه اعیاننشین زعفرانیه تهران میپردازد. داستان از روز تولد مادر خانواده آغاز میشود و با بازگشت دختر جوان، بحرانی پنهان در خانواده آشکار میگردد. مهدی هاشمی، هنگامه قاضیانی، نازنین بیاتی، علی قاسمی، لیندا کیانی و مسعود رایگان مقابل دوربین علیرضا برازنده بازی کردند. پیمان خازنی موسیقی متن این فیلم را ساخت و سارا آهنی این اثر را تدوین کرد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران سید علی هاشمی مهدی هاشمی هنگامه قاضیانی نازنین بیاتی لیندا کیانی مسعود رایگان